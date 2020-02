Iris Baretto: l'emozione del titolo tricolore

OVADA - «Inizio a realizzare solo adesso». L'impresa è valsa a Iris Baretto il titolo italiano under 23 sulla mezza maratona. Dopo il terzo posto del 2019 un successo inaspettato sulle strade di Verona. Con il suo tempo, 1h21'04", la podista ovadese ha stabilito il suo primato personale e staccato di più di un minuto la seconda classificata. Un risultato che significa avere una spinta in più per i programma della stagione: i campionati di Cross a metà marzo e, in autunno, la prima maratona.

Pezzo più ampio su "l'ovadese" in edicola da