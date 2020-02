Polizia in via Verona, ma gli abusivi se ne sono andati

ALESSANDRIA - La Questura di Alessandria ha disposto controlli all’immobile di proprietà Comunale gestito dall’Atc in via Verona angolo via Volturno. Il servizio è stato predisposto dopo le segnalazioni di occupanti abusivi da parte degli inquilini: bivacchi, tossicodipendenti e soggetti, in genere, dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti e predatori.

Le attività, coordinate da personale della Questura di Alessandria, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, non hanno tuttavia riscontrato la presenza degli abusivi che, secondo i residenti, se ne erano andati da alcuni giorni.

Sono state tuttavia identificate 25 persone (di cui: 7 di nazionalità straniera, 12 con precedenti di polizia e penali) e sono stati controllati, inoltre, 10 veicoli ed eseguiti 3 posti di controllo.