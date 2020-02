“Vinile”, Battaglia di Marengo e “Rassegna estiva” saranno in centro

ALESSANDRIA - Quale è il miglior modo per “programmare” e “condividere” tutta la serie di eventi e manifestazioni per la città? Fare un calendario per tempo. Così gli assessori Mattia Roggero e Cherima Fteita hanno presentato la 'bozza' di programmazione delle feste per tutto l'anno ai commercianti di Alessandria in un incontro informale a Palazzo Rosso. “Una visione d'insieme, condivisa con tutti gli operatori del centro e del Cristo, permette di pensare e organizzare anche eventi collaterali alle grandi manifestazioni oppure iniziative nuove, senza farsi la guerra tra zone della città, ma unendosi per fare la differenza”. Che è quello che le associazioni di categoria chiedevano da tempo, così da avere il giusto tempo per “organizzare, promuovere e pubblicizzare” come ha aggiunto Manuela Ulandi di Confesercenti.

Chi si sposta in centro?

Tra le prime novità c'è il ritorno di “Floreale” ai giardini della stazione, con una possibile esposizione (grazie all'istituto Volta di Alessandria) di mezzi elettrici e prova su strada in un circuito delimitato in città. Ma a spostarsi in centro sono anche “Vinile” che trasloca a palazzo Cuttica e la rassegna estiva con tre serate di spettacolo (Danza, musica e cultura) che l'anno scorso era stata organizzata in Cittadella.

Una tradizione: la Battaglia di Marengo, si articolerà in più giornate. “Il sabato pomeriggio sarà in centro, con una sfilata in costume, alla presenza dell'attore dei colossal americani che interpreta proprio Napoleone, Mark Schneider” ha rivelato in anticipo l'assessore Fteita. E questa non sarà l'unica 'parata' del centro storico: anche durante la tradizionale manifestazione dei mezzi militari in Cittadella, i Bersaglieri faranno tappa nelle vie dello shopping.

Tra gli altri eventi...

Si parte alla fine di febbraio con una novità: la festa del cioccolato in centro. Poi a maggio la festa della Città, la StrAlessandria, e Borgo Rovereto. Nei mesi estivi si parte con il Bordino per arrivare ai Centauri e al Cinema all'aperto. A chiudere l'estate il Capodanno alessandrino. “Settembre è il mese più pieno”: Aperto per Cultura che quest'anno si svilupperà su tre giorni, AleComics, Gagliaudo tra i Mercanti e il Mercato Europeo, in concomitanza con una mezza maratona organizzata dal Cento Grigio del Cristo che passerà in città. Ed è proprio il quartiere alessandrino più popoloso ad avere una serie di propri eventi, “senza andare a scontrarsi con quelli del centro”. Ad aprile “Corso Acqui alla ribalta”, a giungo la Notte Bianca e a ottobre la Festa del Cristo. Potrebbe - in autunno- tornare anche l'Oktoberfest. La tradizionale Fiera di S. Baudolino a novembre per prepararsi poi per tutte le iniziative di Natale a dicembre.

Dai commercianti presenti al tavolo “complimenti al presidente dell'associazione commercianti di corso Acqui, che è riuscita a risollevarsi con le proprie forze e con iniziative realizzate ad hoc, che calzano a pennello per loro”. Come a dire, “forse dovremmo iniziare a farlo anche noi del centro, se vogliamo continuare a restare aperti!”. Come? “Facendo rete. Ma anche con iniziative che ci rendano più protagonisti: perché Floreale non farlo come in altre città per le vie del centro? Ai giardini noi non abbiamo tutto questo grande ritorno...”.

Qui di seguito la bozza di calendario completa:

28 Febbraio- 1 Marzo: Dolce Weekend, la festa del cioccolato

18-19 Aprile: Corso Acqui alla Ribalta, iniziativa al Cristo

25-26 Aprile: Floreale 2020 (ai giardini della stazione)

2-3 Maggio: Festa della Città (ancora da confermare la data)

8-10 Maggio: StrAlessandria

16-17 Maggio: Festa di Borgo Rovereto

5 Giugno: Bordino

6-7 Giugno: Cittadella e Mezzi militari (con sfilata Bersaglieri in centro)

12-14 Giugno: Rievocazione Battaglia di Marengo

27-28 Giugno: Notte Bianca al Cristo

27-28 Giugno: Vinile a palazzo Cuttica

6 Luglio: Inchiostro Festival

11-12 Luglio: Centauri

16-19 Luglio: Rassegna estiva con tre serate 'spettacolo'

Dal 1 Luglio al 31 Agosto: Cinema all'aperto

31 Agosto: Capodanno alessandrino

3-5 Settembre: Aperto per Cultura

12-13 Settembre: AleComics

19-20 Settembre: Gagliaudo tra i Mercanti

24-27 Settembre: Mercato Europeo

4-11 Ottobre: Festa del Cristo

Dal 15 al 26 Ottobre: Oktoberfest (?)

7-8 Novembre: S. Baudolino

Dicembre: iniziative per Natale e Capodanno

Febbraio 2021: Carnevale (magari per tutta la giornata di domenica, fin dal mattino)