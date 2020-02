A26: c'è la richiesta di esenzione dal pedaggio

OVADA - Porta anche la firma del sindaco di Ovada Paolo Lantero la richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio avanzata in relazione al "protrarsi delle gravi criticità che incombono sui collegamenti autostradali in particolare sull'A26". Altri firmatari i rappresentanti dei Comuni della Valli Orba, Stura e Leira (Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Tiglieto e Mele), il primo cittadino di Urbe. Tra le motivazioni anche il peso sull'attuale viabilità sopportato dalla ex statale 456 del Turchino inadeguata al numero di veicoli che percorrono tutti i giorni. La richiesta è quella di "attivare una convenzione - si legge nella lettera inviata a Società Autostrade, Ministero dei Trasporti, Autorità Garante sulle concessioni autostradali, Regione Liguria e Prefettura di Genova - per l'esenzione straordinaria dal pagamento del pedaggio autostradale tra i caselli di Masone e Genova Prà". La richiesta è per entrambe le direzioni e arriva a pochi giorni dall'incontro dei sindaci dell'Unione con i responsabili di Aspi.