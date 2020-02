Carnevale Ovadese: con la sfilata tornano le maschere nel centro storico

OVADA - Ci sarà anche la sfilata per le vie del centro storico, domani, domenica 23 febbraio con la 49° edizione del Carnevale Ovadese proposto dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese. Il ritrovo è fissato alle ore 14 in Piazza Assunta dove si svolgeranno giochi ed animazione con Favoloso Mondo a cura di Marika Arancio che con la sua associazione è in grado di coinvolgere e far divertire i più piccoli. Dopo il ritrovo si formerà il corteo mascherato che attraverserà Via Cairoli, Piazza Cereseto, Via Bisagno, Largo Don Salvi, Via San Paolo e ritorno in Piazza Assunta.

In Piazza Garibaldi gonfiabili e giochi per bambini, in Piazza Assunta la cioccolata calda a cura della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese, le bugie con gli Amici del Borgo e le frittelle con la Pro Loco Costa Leonessa. In Piazza Assunta ci sarà poi il gran finale con alcune sorprese. Gli organizzatori attendono una numerosa partecipazione di bambini, soprattutto di coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze di Carnevale in città. Chi vorrà partecipare è sufficiente che si presenti in Piazza Assunta e se si tratta di un gruppo deve identificarsi agli organizzatori. Il Carnevale Ovadese ha il patrocinio del Comune di Ovada.