Il Duo Pitros porta a Musicanovi il "Sogno romantico"

NOVI LIGURE — Proseguono a Novi Ligure i “concerti all’ora del tè” organizzati dall’associazione musicale Casella nell’auditorium allestito presso la ex caserma Giorgi, in via Verdi. Domenica 23 febbraio alle 17.00 Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte condurranno gli spettatori nel “Sogno romantico” con l’esecuzione del Minuetto in Sol maggiore di Haendel, del Konzert – Studie Op. 49 di Goedicke, di Adios Nonino di Piazzolla, del Concerto per tromba e pianoforte n. 3 in fa minore di Peskin e della Rhapsody in Blue di Gershwin.

Il Duo Pitros, in vent’anni di attività, ha tenuto oltre 500 concerti in Europa, Asia e America. Santo e Gentile hanno in repertorio ben 15 programmi diversi con musiche (oltre 70 composizioni) che spaziano dal periodo romantico russo alla tradizione eclettica americana. L’ingresso ai concerti ha un costo di 10 euro.