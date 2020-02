Interventi alla rete idrica, qualche disagio nei dintorni di piazza S. Francesco

CASALE - Per un intervento di manutenzione sulla rete idrica di via Musso - approfittando della chiusura delle scuole per il "ponte" di Carnevale, Amc segnala che lunedì 24 febbraio, al pomeriggio, verrà sospesa la fornitura idrica per circa 2-3 ore in piazza San Francesco, via Sobrero, via Bonardi, via Spanzotto, via Savio e via Musso.

Il giorno successivo, martedì 25 febbraio, la fornitura verrà sospesa solamente in via Musso (interessati solo il complesso del "Cova Adaglio", sede della scuola Trevigi e un condominio privo di locali commerciali.