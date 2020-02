Oggi in 150 per dire no all'inquinamento

150 persone si sono riunite oggi pomeriggio davanti alla Provincia per un presidio organizzato da Fridays for future a cui hannopartecipato Legambiente e altre associazioni ambientaliste e cittadini. Le organizzazioni green chiedono di non autorizzare l'ampliameno di C6O4 richiesto da Solvay, la bonifica del sito e informazioni in merito alla nuova molecola che viene sperimentata all'interno dello stabilimento.