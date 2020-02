Bando per le Big Bench: il progetto di Rosignano è finanziato

ROSIGNANO - Sono stati scelti i progetti vincitori del bando 2019 per il finanziamento alle località che ospitano le grandi panchine, le famose "Big Bench". Undici le domande pervenute, nella maggior parte dei casi ben documentate e notevoli per l’alto valore didattico e per la particolarità delle attività proposte. Tra queste, Big Bench Community Project (www.bigbenchcommunityproject.org) ha individuato i progetti più fedeli allo spirito del Bbcp e del bando, capaci di esprimere obiettivi chiari e solidità nell’intento formativo e culturale.

Uno dei due contributi erogati è stato assegnato al Monferrato. Il secondo progetto selezionato, con un’erogazione di 580 euro, è quello presentato dal comune di Rosignano Monferrato e intitolato: Dalla terra monferrina uno sguardo alla Panchina. Il progetto è dedicato ai bambini della locale scuola primaria, incentrato sulla conoscenza del territorio e in particolare proprio della sua terra, composta dalla classica pietra da cantoni del Monferrato e da parti argillose. Guidati da un’esperta ceramista del luogo, bambini raccoglieranno la terra sulle colline circostanti il paese, la setacceranno e filtreranno per poterla poi modellare e cuocere nel forno apposito. L’idea è quella di realizzare personaggi di creta che, seduti sulla Big Bench e tra i filari delle vigne circostanti, insegnino a guardare il territorio con una sensibilità diversa, quella dei bambini, futuro delle comunità di queste campagne. Il progetto inizierà a settembre con una gita sul territorio, due incontri di due ore ciascuno per la preparazione della terra, due incontri di due ore ciascuno per le esercitazioni di modellazione, e terminerà tra febbraio e marzo 2021 con quattro incontri di due ore ciascuno, per la realizzazione dei personaggi da posizionare sulla Big Bench. Il totale del laboratorio è di 24 ore.