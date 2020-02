Coronavirus: due casi sospetti trasferiti agli Infettivi

POZZOLO FORMIGARO - Due casi di sospetto coronavirus a Pozzolo Formigaro. Si tratta di padre e figlia. I due sono stati raggiunti nel primo pomeriggio da un mezzo attrezzato del 118 e portati all’ospedale di Alessandria e ricoverati agli Infettivi.

Prevenzione: leggi il vademecum del Ministero

Quando i soccorritori sono di fronte a casi di questo tipo l’ingresso dei pazienti in ospedale avviene secondo procedure di massima sicurezza, vengono infatti trasferiti direttamente in reparto.

I mezzi del 118 alessandrino sono usciti sempre oggi, ma in tarda mattinata, anche per un caso dubbio ad Asti.