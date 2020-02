Ovadese: derby spartiacque a Gavi

OVADA - Dentro Minardi, Rosset in forte dubbio. Rientra il centravanti assente con il Barcanova per squalifica. Ma contro la Gaviese difficile vedere in campo la punta di diamante dell'attacco ovadese uscito domenica scorsa a fine primo tempo per un affaticamento muscolare. Una decisione sarà comunque presa a ridosso della partita. Cerca continuità l'Ovadese Silvanese che ha bisogno di altri punti dopo i tre ottenuti domenica scorsa. Di fronte una squadra che attualmente sarebbe salva ma che nell'ultimo periodo ha messo in mostra qualche difficoltà. La squadra di Guaraldo, che recupera Taverna, nelle ultime tre gare ha perso con la Santostefanese, pareggiato con Carrara90 e Valenzana Mado. Nel girone di andata, al Geirino, finì 1-1 con la formazione ospite protagonista di una prestazione migliore. Era però ancora l'Ovada di inizio anno sotto la gestione Benzi - Boveri.