Renate fa cinquina, Alessandria non finalizza

ALESSANDRIA - La sconfitta è pesante, 1-5 contro il Renate, eppure Fabio Rebuffi, allenatore della Berretti dell'Alessandria, riesce comunque a trovare qualche elemento positivo. "Non certo il risultato. Che, comunque, è troppo severo. Sicuramente condizionato - insiste il tecnico - dalle due reti subite in pochi minuti: al 7' già 2-0 per gli ospiti, in vantaggio su calcio di rigore dubbio e con un eurogol per il raddoppio". Il 3-0 su deviazione, al 34' accorcia Andriolo, "e nel finale del primo tempo abbiamo creato almeno tre occasioni per riaprire la partita, anche a tu per tu con il portiere, ma non le abbiamo sfruttate. Un paio anche a inizio ripresa". L'1-4 è frutto di un'altra prodezza balistica, "nel finale abbiamo subito il quinto, con la squadra comunque avanti, e quindi sbilanciata, però non rassegnata, ma alla ricerca di una rete per cambiare il punteggio. Proprio questo è l'aspetto positivo della partita".

Turno di riposo per le altre tre squadre che militano nei campionati nazionali. In campo, però, l'Under 16 sperimentale, amichevole a Lugano, 1-1. a segno Senise.

ALESSANDRIA BERRETTI: Marietta, Comoreanu, Facelli, Clerici, Di Carlo, Marchesi (38'st Bertuca), Zeggio (22'st Imbergamo), Baldizzone (13'st Filip), Sidella (13'st Poppa), Andriolo, Ghiozzi. All: Rebuffi