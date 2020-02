Coronavirus: mercoledì niente gara a Como

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - Le Lega Pro ha già annullato anche quattro gare della 9a giornata di ritorno, in calendario mercoledì. Non si giocherà Como - Alessandria, programmata per il 26 alle 18.30 (diretta Raisport) che sarà recuperata a data da destinarsi.

ALESSANDRIA -Il coronavirus ferma anche lo sport. In Lombardia e in Veneto annullate tutte le manifestazioni, "su indicazione del Consiglio dei Ministri e invito del Coni a tutte le federazioni". Quattro le gare di Lega Pro che non si giocheranno oggi, due nel girone A: rinviate a nuova data Giana Erminio - Como e Lecco - Pro Patria. Confermato il resto del programma, compresa Pontedera - Alessandria, alle 15, allo stadio 'Mannucci'.