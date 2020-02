Derthona, prova di forza. Asca sempre più in alto

Il punto sulla giornata di campionato dalla Serie D alla Terza Categoria

SERIE D

Deve accontentarsi di un punto il Casale di Francesco Buglio, che a Forte dei Marmi, contro Real Forte Querceta, non trova lo spunto vincente. Tante emozioni, ma nessuna rete e un pareggio che aumenta la distanza dalla vetta della classifica, con il Prato che saluta tutti e se ne va.

Real Forte Querceta-Casale 0-0

ECCELLENZA

Prova di forza incredibile di Hsl Derthona: la compagine di Luca Pellegrini dilaga sul terreno della Pro Dronero, una delle avversarie qualitativamente più forti dell'intero torneo. Nulla di fatto, invece, al 'Comunale' di Castellazzo, con la formazione guidata da Roberto Adamo che pareggia contro l'Asti.

Pro Dronero-Hsl Derthona 1-5 pt 3' e 45' Spoto (D), 15' Manasiev (D); st 12' Dutto (P), 16' Palazzo (D), 38' Russo (D)

Castellazzo-Asti 0-0

PROMOZIONE

Grande impresa della Valenzana Mado, capace di espugnare il 'Censin Bosia' e di battere la Pro Villafranca, seconda forza del torneo. L'Asca non smette di stupire, mentre l'Acqui si ripropone con autorevolezza in zona play off. Pari nel derby tra Gaviese e Ovada.

Acqui-Barcanova 2-1 pt 35 Innocenti rig. (A); st 11’ El Aquir (B), 34’ Manno (A)

Arquatese-San Giacomo Chieri 1-1 pt 28’ Presta (S), 43’ Scolafurru (A)

Asca-Pozzomaina 3-1 pt 23’ Mirone (A); st 2’ Incognito (P), 18’ Giannicola (A), 48’ Ravera (A)

Gaviese-Ovadese Silvanese 2-2 pt 9’ Minardi (O), 29’ La Neve (G); st 6’ Lombardi (G), 34’ Cazzulo (O)

Pro Villafranca-Valenzana Mado 1-2 Del Conte (P); Balzano (V), Fassina (V)

PRIMA CATEGORIA

Tre vittorie esterne identiche nel distacco per le tre capoliste e un altro turno di campionato passa senza che nulla cambi: la Luese espugna 2-0 il campo della Don Bosco Asti, la Novese e il Sexadium rispondono con due 3-1 rispettivamente a Solero e Cortemilia. Dietro San Giuliano Nuovo e Tassarolo pareggiano e da un lato dilatano il distacco dallaterza piazza in doppia cifra. Nel girone B doppio k.o. per le due casalesi che incassano tre reti da Ceversama e Ponderano e così la Chiavazzese aggancia a quota 45 lo Stay O’Party.

Cortemilia-Sexadium 1-3 pt 34’ e 36’ Barone (S); st 31’ Dell’Aira (S), 47’ Omorodion (C)

Don Bosco Asti-Luese 0-2 Marcon, Arfuso

Fulvius-Tassarolo 1-1 st 4’ Torre (T), 10’ Maniscalco rig. (F)

Monferrato-Spinetta Marengo 2-2 pt 27’ De Nitto (S), 32’ Mantelli(S); st 18’ e 24’ Bonsignore

Pozzolese-Calliano 1-0

San Giuliano Nuovo-Costigliole 1-2 pt 4’ Pasino (S); st 44’ Pasino (S)

Solero-Novese 1-3 pt Motta (N), Bagnasco (N), Motta (N); st Mataj (S)

Junior Pontestura-Ceversama 0-3 pt 3’ Sacchet (C), pt 19’ e st 33’ Ferrigno (C)

Ponderano-Stay O' Party 3-1 pt 30’ rig. Micillo (S)

SECONDA CATEGORIA

Finisce con un pareggio ricco di spunti il derby tra Boschese e Frugarolese, la partita di cartello nel girone L. Mezzo passo falso della Capriatese, che non va oltre lo 0-0 contro il Cassine, mentre il Sale ottiene un successo pesante e si avvicina. Nel girone I, splendida affermazione della Don Bosco, capace di completare il sorpasso sul Casalcermelli

Boschese-Frugarolese 2-2 pt 5’ Santoro (B), pt 15’ Giaccone (F), st 15’ Contiero (F), st 20’ Lava (B)

Capriatese-Cassine 0-0

Cassano-Casalnoceto rinviata

G3 Real Novi-Castelnovese 1-1 Crisafulli (R)

Sale-Libarna 1-0 st 15’ Calderisi

Viguzzolese-Mornese 0-1 pt 20’ Bisio

Andezeno-Fortitudo Occimiano 1-1 st 5' Catalano

Casalcermelli-Don Bosco Al 2-3

Quargnento-Moncalieri 3-1 S. Maffei, Caselli, S. Maffei

TERZA CATEGORIA

Boys a valanga contro il Lobbi, di misura invece l'affermazione dell'Audax a spese dell'Aurora Pontecurone. Colpo grosso del Predosa, decide Ciliberto. Nel girone di Asti, bene Bistagno e Castelletto, all'ultimo respiro il successo dell'Europa Bevingros. Bergamasco senza fortuna

Audax Orione-Aurora Pontecurone 2-1 Muca (Au), Vidzoaga (Au)

Boys Calcio-Lobbi 9-1 pt 15’ Vaccarello, pt 20’ 25’ e st 25’ e 30’ Panzu, st 8’ Porazza, st 10’ 28’ e 43’ Granatella

San Giuliano Vecchio-Lerma 0-5 Andreacchio, Zito, Milanese, Zito, Mugnai

Tiger Novi-Garbagna 0-1 Lenzi

Valmilana-Predosa 0-1 st 30’ Ciliberto

Vignolese-Sardigliano 1-1 st 9’ Ursida (S), st 15’ Mongiardini (V)

Bergamasco-Mombercelli 1-2 pt 33’ Manfrinati

Bistagno V. Bormida-Sca Asti 3-0 st 2’ Foglino, st 20’ Miska, st 35’ Troni

Castelletto-Castelnuovo 2-1 Sidibe, Die Success

Europa Bevingros-Sporting 2015 4-3 pt 8’ Benzaga (E), pt 40’ Iennaco (S), pt 42’ e st 34’ Bammou (E), pt 43’ Gordon Gomez (E), st 13’ De Vito (S), st 36’ Khoune (S)

Ozzano Ronzonese-Sport Italy 2-1 pt 7’ De Lozzo, st 43’ Fava