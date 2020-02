"Nessuno escluso" per curare (proprio) tutti

ALESSANDRIA - Nei locali della Caritas, in via delle Orfanelle, il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina è aperto "Nessuno escluso", un ambulatorio che presta servizio a persone "in difficoltà". L'iniziativa è possibile grazie all'impegno di medici che, gratuitamente, si mettono a disposizione.

Particolare importanza riveste il settore odontoiatrico, soprattutto per i costi piuttosto elevati delle cure di questo genere. Giovedì, l'associazione Bios (donne operate al seno), sempre in prima linea quando si tratta di prevenzione, ha donato un'apparecchiatura radiologica da mettere a disposizione degli odontoiatri, consentendo loro di svolgere un lavoro più accurato e approfondito. Nel 2019, sono state circa 600 le prestazioni erogate dall'ambulatorio solidale.