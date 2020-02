Ovadese, Pastorino: "Dovremmo vincere qualche partita in più"

OVADA - Filtra soddisfazione nella dirigenza dell'Ovadese Silvanese per l'atteggiamento della squadra. "Qualche mese fa sul 2-1 ci saremmo disuniti - ha fatto notare il vice presidente Andrea Repetto al termine del derby con la Gaviese - Oggi abbiamo reagito". Un 2-2 (risultato molto frequente nel cammino della squadra) che muove la classifica, combina con risultati discreti come le sconfitte del Barcanova e del Pozzomaina. "Preferirei - ha però ammesso il mister, Roberto Pastorino - vincere qualche partita in più". L'allenatore sa bene che dall'inizio del 2020 la squadra ha pareggiato quattro volte e riserva alla sfida un'analisi puntuale. "Abbiamo giocato un buon primo tempo - ha commentato - pagando a carissimo prezzo un errore individuale che non si può concedere. Siamo sulla strada giusta da un po' ma per tirarci fuori da questa situazione dovremo alzare la nostra media punti".