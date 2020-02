Rapina col coltello in via Vochieri: 23enne in manette

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria, in collaborazione con personale della Polizia Stradale di Valenza, hanno arrestato un cittadino della Repubblica dominicana di 23 anni.

Il giovane poco prima, in via Vochieri ad Alessandria, aveva minacciato con un coltello da cucina una coppia facendosi consegnare orologio e contanti prima di darsi alla fuga. I Carabinieri e la Polizia Stradale, allertati dalle vittime, lo hanno rintracciato nell'atrio di un condominio poco distante, bloccandolo e arrestandolo per rapina.