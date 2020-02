Sutter, stabilimento di Borghetto Borbera chiuso per precauzione

BORGHETTO BORBERA - Chiuso per precauzione coronavirus lo stabilimento Sutter di Borghetto Borbera. La decisione sarebbe stata assunta autonomamente e a scopo puramente precauzionale dalla direzione per consentire ai dipendenti e ai dirigenti di sottoporsi a tampone di accertamento perché alcuni di loro nelle scorse settimane sono stati in contatto per ragioni di lavoro con persone che vivono e lavorano nell’area del basso lodigiano dove si è sviluppato il focolaio del virus.

Davanti allo stabilimento Sutter di Borghetto Borbera nessuna auto è presente stamane nel parcheggio riservato ai dipendenti e al numero telefonico del centralino dell’azienda risponde la segreteria telefonica dove un messaggio registrato rimanda alle competenti autorità per informazioni sanitarie e successivamente indica un numero di telefono cellulare che risulta costantemente occupato.

Secondo voci diffusesi a Borghetto Borbera e nei paesi limitrofi dove vivono parecchi dipendenti dello stabilimento, nessun lavoratore della Sutter avrebbe accusato sintomi tipici della polmonite o del coronavirus e quindi la decisione di sottoporre i dipendenti ad accertamenti sarebbe autonoma della direzione della Sutter ed al momento da considerare come prevenzione.