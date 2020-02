Grotta dei partigiani, i volontari la ripuliscono dal fango

SAN CRISTOFORO — Una ventina di abitanti di San Cristoforo si è data appuntamento sabato per ripulire la Grotta dei Partigiani, che era stata invasa dal fango durante l'alluvione dell'ottobre 2019. La grotta si trova nei pressi del monte Paganone: si tratta di un anfratto calcareo naturale, utilizzato come nascondiglio durante la Resistenza. All'interno della grotta i volontari hanno riportato alla luce le due lapidi apposte dai Comuni di San Cristoforo e Parodi Ligure per ricordare i caduti per la patria.