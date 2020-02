"Il nome della rosa": nuova edizione con i disegni di Eco

CULTURA - 'Il nome della rosa' nei disegni di Umberto Eco. La ‘Nave di Teseo’ celebra i quarant’anni della pubblicazione del romanzo con una nuova edizione che presenterà gli schizzi preparatori realizzati dall’intellettuale alessandrino mentre lavorava al suo bestseller mondiale. Il volume andrà in libreria nel mese di maggio. Prima di scrivere ‘Il nome della rosa’, Umberto Eco aveva disegnato come si immaginava i personaggi e i luoghi, dall’Abbazia alla biblioteca. Diceva di voler “arredare” tutti i possibili scenari del romanzo, per far muovere il più possibile in modo verosimile i protagonisti della vicenda. I suoi disegni saranno uno strumento di grande importanza per studiare la genesi di un lavoro che ha segnato la storia della letteratura di fine Novecento.

Sul 'Piccolo' in edicola martedì 25 febbraio, Elisabetta Sgarbi, direttore editoriale e generale de ‘La Nave di Teseo’, spiega questa importante iniziativa editoriale.