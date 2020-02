Niente messa, rosario via web e radio con il vescovo

TORTONA — Da stasera il vescovo celebrerà il rosario via internet e radio. Monsignor Vittorio Viola presiederà il rosario a porte chiuse da stasera alle 21.30 in diretta video e streaming, e domani alle 21.00 predicherà una Catechesi sul significato della imposizione delle Ceneri. «Le recenti disposizioni delle autorità ci impediscono di poterci radunare in assemblea per la celebrazione dell’Eucaristia e per la preghiera comunitaria – ha scritto il vescovo ai fedeli – Siamo, ovviamente, tenuti, senza inutili allarmismi, a osservare le disposizioni emanate che hanno lo scopo di fronteggiare la diffusione del virus».

«La comunità cristiana non è tuttavia privata del bene assoluto dell’Eucaristia: ho invitato tutti i presbiteri a celebrare quotidianamente – a porte chiuse e senza la presenza del popolo – la messa, in spirituale comunione con tutti i fedeli, per implorare dal Signore la liberazione da ogni male. Inoltre, le nostre chiese sono aperte per la preghiera e l’adorazione personale del Santissimo Sacramento», ha scritto monsignor Viola.

«Per poter sentire e vivere la comunione che ci unisce, desidero invitarvi a partecipare attraverso internet a un momento quotidiano di preghiera. Ogni sera, a cominciare da oggi, 25 febbraio, alle 21.00, dalla Cattedrale di Tortona, a porte chiuse, presiederò la recita del santo rosario: potremo così costituire insieme un coro orante, ciascuno dalla sua casa, ancor meglio se riuniti come famiglia, per chiedere la protezione di Dio. Domani sera, Mercoledì delle ceneri, sempre alle ore 21.00, verrà trasmessa una mia catechesi sul significato dell’imposizione delle ceneri, che, se non vi sarà un prolungamento dell’attuale situazione, potremo celebrare lunedì 2 marzo», ha concluso il vescovo Viola.

Per la partecipazione è possibile utilizzare i seguenti canali: in audio Fm sui 96.400 di Radio Pnr e in streaming tramite l’app, in video sui siti www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it, www.ilpopolotortona.it e sui social di RadioPnr e Il Popolo.