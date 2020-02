Si transita sulla Provinciale tra Ovada e Novi

CAPRIATA D'ORBA — Con un lieve ritardo rispetto a quanto indicato in un primo momento dalla Provincia, è finalmente transitabile il ponte provvisorio sul rio Albedosa che ricollega i due tronconi dell'Ovada – Novi divisi dallo scorso 21 ottobre dopo il cedimento del passaggio principale nel territorio di Pratalborato. Le prime macchine sono transitate dopo le 10.40. La convenzione firmata qualche minuto prima prevede la chiusura al traffico in caso di allerta meteo rossa, tra le 22.00 e le 6.00 in caso di allerta gialla. La struttura è stata affittata per due anni. Nel frattempo la Provincia dovrà occuparsi del ripristino della strada principale.