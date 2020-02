Acqui - Genova: si ritorna alla normalità

OVADA - Un sollievo, seppur minimo, all’interno di un periodo complesso. Ora c'è anche la conferma ufficiale: sarà ripristinata il prossimo 2 marzo la circolazione sull’Ovada - Genova. Lo scorso 19 dicembre una frana, abbattutasi sulla massicciata della ferrovia tra le stazioni di Prasco e Visone, ha tagliato in due la tratta. Qualche giorno dopo, la comunicazione da parte di Rfi di lavori urgenti e prolungati su un cantiere lungo i binari ed esteso per una cinquantina di metri. Un problema in più per tutti i viaggiatori: nell’immediato per lo sconvolgimento della circolazione, in tutto il periodo perché il servizio di bus sostitutivi tra il capolinea di Acqui e la piccola stazione ha determinato ulteriori ritardi su tempi di percorrenza già particolarmente dilatati. "Prosegue - si legge nella nota che annuncia il rientro alla normalità - il rallentamento di velocità precauzionale presente in alcuni tratti di linea con un possibile allungamento dei tempi di viaggio entro i dieci minuti. Tali modifiche, attivate a seguito dei movimenti franosi che hanno interessato alcune aree limitrofe la ferrovia nel mese di novembre, saranno ripristinate nel corso della primavera.