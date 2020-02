Bando amianto: prorogati i termini fino al 28 aprile

CASALE MONFERRATO- È stato prorogato fino a martedì 28 aprile il bando per le domande di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto. I cittadini di Casale Monferrato e di tutti i 48 Comuni compresi nel Sito d'interesse Nazionale che non avessero provveduto con quest'ultimo bando o con quelli precedenti a presentare domanda di contributo, possono fare richiesta presentando apposita domanda al Comune di Casale Monferrato, in via Mameli 10, allo Sportello Unico Amianto (cortile centrale, 1° piano) - tel. 0142 444211.

Qui tutti i moduli per la domanda