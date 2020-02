Coronavirus: Lantero scrive a Cirio

OVADA - Ha parlato di una vera emergenza con un insolito, per le sue abitudini, video su Facebook. Un modo per tranquillizzare la cittadinanza sul tema sanitario ma anche per dare maggiore forza a un messaggio messo anche nero su bianco in una lettera inviata al Presidente della Regione Alberto Cirio. "L'emergenza - si legge - che stiamo vivendo in questi giorni è qualcosa di nuovo e di sconosciuto che nei cittadini ha instillato confusione e sgomento. Nell'augurarci che la situazione vada verso una positiva risoluzione, non possiamo non segnalare come questa ondata abbia abbia lasciato gravi danni nel comparto economico zonale". E ancora: "Le chiedo con semplicità ma con determinazione di intraprendere misure ordinarie e straordinarie per aiutare il commercio, l'industria e il turismo, settori gravemente colpiti dalle giornate di stop totale e di deserto per le vie della città".