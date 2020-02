Fortitudo: Zampogna va, Zampolli arriva

ALESSANDRIA - Alfonso Zampogna saluta Alessandria per vestire la canotta di Fabriano, sempre in B, capolista e finalista di Coppa Italia, allenata dal casalese Lorenzo Pansa. Gionata Zampolli arriva alla Fortitudo, da Nardò, girone D della serie B, dove in 12 gare ha una media punti è di 14.17.

Decisamente intense le ultime 24 di mercato per la società alessandrina. Due trattative in contemporanea: prima con Alfonso, giovane guardia, uno dei 2000 più promettenti e, anche, uno dei giovani più continui nel rendimento. Molto corteggiato, "perdiamo, è vero, un giovane atleta di grande valore, che proseguirà il suo percorso di crescita con l'aiuto della nuova società verso i traguardi importanti che merita". Una operazione per il futuro del ragazzo, "che fa emergere, ancora di più, la considerazione di club storici per i giovani inseriti nel nostro roster e conferma la validità del progetto tecnico".

Per una promessa che sta raggiungendo la nuova destinazione, un elemento di grande esperienza che arriva, Zampolli. La guardia classe 1985 ha giocato sempre in B: alla Vivigas Alto Sebino nella stagione 15/16 con 20,73 punti di media, l'anno dopo alla Bawer Matera (17,07 in campionato e 13,33 nei playoff), nel 17/18 a Recanati (12,87 nella stagione regolare e 15,67 negli spareggi) e già lo scorso anno a Nardò (15,17 e 18,67 nei playoff). Nella formazione pugliese ha giocato anche la prima parte di questo campionato: la Fortitudo è riuscita ad assicurarselo, facendo leva anche sul desiderio di avvicinarsi a casa (è di Cremona). "Un giocatore che mi ha sempre fatto soffrire da avversario e mi ha dato anche dispiaceri - sottolinea coach Claudio Vandoni - e che, per la prima volta, potrò allenare".