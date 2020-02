Rinviata ad aprile la Mostra di San Giuseppe

CASALE MONFERRATO - La Mostra Regionale di San Giuseppe si terrà dal 17 al 26 aprile: la decisione è stata presa questa mattina, 28 febbraio 2020, congiuntamente tra l’amministrazione comunale e D&N Eventi srl, organizzatore e gestore dell’evento.

«Nell’incertezza di questi giorni – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e il vicesindaco con delega alle Manifestazioni Emanuele Capra – si è deciso di comune accordo di rinviare la più importante fiera del territorio. Un evento di questo tipo e con questa importanza deve poter avere la massima partecipazione e visibilità, che in questo momento non può essere garantita alla luce delle prescrizioni in vigore almeno fino al 1° marzo».

L’inaugurazione della Mostra regionale era in prevista per venerdì 13, per poi concludersi domenica 22 marzo.