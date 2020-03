"Contro la paura apriamo i musei"

ALESSANDRIA - Cultura contro la paura, con tanto di hashtag. L'iniziativa è di Vittoria Oneto, consigliere comunale di Alessandria, eletta nel Pd. Ex assessore della Giunta Rossa, la Oneto si è sempre occupata di teatro, mostre ed eventi culturali in genere. In epoca di coronavirus, e ispirata da Firenze dove domani i musei saranno aperti gratuitamente, ipotizza l'apertura gratuita di musei e biblioteca per sabato 7 e domenica 8 marzo, con possibilità di laboratori dedicati ai bambini.

E' un invito all'amministrazione comunale, che potrebbe sposare l'iniziativa.