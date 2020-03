Il Comune di Novi cerca 12 operai tra i disoccupati over 58

NOVI LIGURE — Verrà pubblicato stamattina il bando dei Cantieri di lavoro per disoccupati presso il Comune di Novi Ligure. Saranno impiegate 12 persone con la qualifica di operai, per la durata di 260 giornate lavorative e per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni la settimana, presso l’ufficio Tecnico, i servizi cimiteriali e la biblioteca civica.

Possono presentare domanda solo i residenti in città (con almeno 12 mesi di residenza continuativi, precedenti la domanda) di età superiore ai 58 anni, iscritti nelle liste del centro per l’impiego di Novi e immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso.

La domanda di partecipazione va corredata da una copia di un documento valido, del codice fiscale e apposito estratto contributivo Inps (per i cittadini non comunitari, anche copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti). Deve essere indirizzata all’Ufficio Personale e va presentata all’Ufficio Protocollo (via Gramsci 11 – primo piano) entro le 12 del 27 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale (0143 772252 – 251) o l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico/Sportello del Cittadino (numero verde 800 702811, oppure 0143 772277).