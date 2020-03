Rava e Verri: "Finalmente in Italia"

BOLOGNA - "Siamo appena atterrati all'aeroporto di Bologna". Il tono della voce di Massimo Rava, team leader della Shimano, è euforico: l'alessandrino, insieme al concittadino Federico Verri, è appena sbarcato dall'aereo che ha riportato in Italia una parte delle 600 persone 'blindate' per tre giorni e mezzo negli hotel ad Abu Dhabi, dopo che l'Uae Tour è stato interrotto per la positività di due componenti (italiani) del Team Uae.

"Ieri, finalmente, un messaggio positivo dopo tanto silenzio: ci è stata prospettata la possibilità di imbarcarci oggi. Così è stato". Il tempo di imballare tutto il materiale, nei box del circuito di Formula Uno, e poi concludere questa avventura, che i due alessandrini sono pronti a raccontare nei dettagli. "Prima vogliamo riabbracciare le nostre famiglie".