Decoro urbano e rifiuti: “in 40 giorni, 541 controlli e 162 sanzioni”

ALESSANDRIA - Da inizio anno (2 gennaio 2020) a fine febbraio, per un totale di 41 giorni lavorativi, i risultati di controllo del territorio in materia di rifiuti abbandonati, fuori cassonetto e quindi decoro urbano, non solo in città, ma su in tutte le aree (anche industriali) del territorio comunale “sono significativi e dimostrano l'impegno delle tre unità”.

Questo è quanto l'assessore Piervittorio Ciccaglioni ha deciso di comunicare, ormai come è solito fare, con un post su Facebook. Dando però i dati (numerici) dei risultati ottenuti in un mese e mezzo. “Sono stati 541 i controlli, 162 le sanzioni e 46 le segnalazioni”.

“Numeri importanti , frutto di un lavoro continuo, impegnativo e serio cui desidero esprimere il ringraziamento più sincero. Grazie Ispettori Ambientali per questi tangibili e lusinghieri risultati e per quelli futuri!” scrive l'assessore sui social. Ai ringraziamenti per il lavoro degli Ispettori ambientali si affianca anche il rammarico per il comportamento di inciviltà di alcuni cittadini, che non si ferma. “Constato con rammarico il continuo deleterio e vergognoso comportamento dei troppi cittadini che, nonostante i controlli, continuano ad ad abbandonare rifiuti e a sporcare vie, marciapiedi ed aree pubbliche . Con la determinazione che ci contraddistingue, la tanta pazienza e la necessaria fermezza, a breve, proporremo nuove iniziative atte a migliorare questo servizio”.

“E non faremo sconti a chi sporca!”. L'appello viene però rivolto anche a quegli alessandrini che invece contribuiscono a segnalare situazioni di abbandono di rifiuti e degrado, permettendo di riportare questi luoghi alla loro fruibilità. “Vi esorto a continuare per il bene della nostra Alessandria! Grazie”.