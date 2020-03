Novi città del cioccolato: prima festa a San Valentino (2021)

NOVI LIGURE — Il cioccolato deve diventare l’elemento caratterizzante della città di Novi Ligure per distinguersi a livello nazionale. È il progetto dell’amministrazione comunale a cui anche la neonata Consulta per il commercio ha aderito.

L’anno prossimo, a San Valentino, Novi ospiterà un Festival del Cioccolato, «che deve diventare un evento distintivo del nostro territorio a livello nazionale», spiegano dal Comune. Per farlo, l’amministrazione lavorerà in sinergia anche con i tour operator. L’altro elemento da valorizzare sarà il vino, facendo rete con i consorzi e le aziende del territorio.

Ai progetti della Consulta, l’amministrazione ha destinato per il 2020 una copertura finanziaria pari a 20 mila euro. La prima sperimentazione della sinergia tra turismo, cultura e commercio sarà un itinerario realizzato che si svolgerà il 28 marzo in occasione di Novantico (coronavirus permettendo), e che vedrà protagonista oltre alle eccellenze culturali anche alcune botteghe del centro storico.

Tra gli obiettivi che la Consulta si è posta, avere a inizio anno una programmazione di tutti gli eventi per evitare le sovrapposizioni e favorire tutte le strutture commerciali e turistiche, e sfruttare gli appuntamenti di rilevanza nazionale o internazionale per attrarre un pubblico non locale: si inizierà quest’anno con le celebrazioni di Fellini100.