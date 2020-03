Raduno delle Confraternite: definito il programma delle iniziative

OVADA - È stato definito nei giorni scorsi il programma delle iniziative per il grande raduno interregionale delle Confraternite in programma a Ovada tra il 2 e 3 maggio. Un evento che richiamerà in città più di 150 confraternite in rappresentanza di Piemonte, Liguria e Lombardia con una partecipazione prevista di oltre duemila persone. Alle 10.00 di domenica 3, maggio, dopo il saluto delle autorità, la Messa Pontificale. A seguire la sfilata dei crocifissi processionali, patrimonio religioso e culturale della Liguria e del Basso Piemonte. «Un lavoro preparatorio impegnativo, ma nello stesso tempo straordinario – affermano Massimo Calissano e Ivo Ferrando rispettivamente Priore Generale e Vice del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui Terme – vogliamo lasciare un segno, tutte le Associazioni della città ed istituzioni, sono coinvolte in questo progetto». Il raduno asce dalla collaborazione della Parrocchia dell’Assunta di Ovada con le quattro confraternite della città e Comune coordinati dalla Diocesi.