Le infrastrutture tra Piemonte e Liguria: il caso della Valle Bormida

ALESSANDRIA - Mercoledì 4 marzo alle 17 nei locali dell’Isral in via Guasco 49 verrà presentato il volume Le Bormide e la Fabbrica. Investimenti e relazioni economiche internazionali (secoli XIX e XX) di Sandro Gentili. Con l’autore discuterà Giancarlo Subbrero, storico dell’industria. Introduce Mariano Santaniello, presidente dell’Isral. L'incontro sarà l'occasione per riflettere sul destino industriale della Val Bormida e sul suo futuro anche alla luce delle questioni ambientali emerse in passato.