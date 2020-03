AdBlue modificato sul camion: bloccato dalla Stradale

ALESSANDRIA - Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest, il 28 Febbraio, sull’A21 Torino-Piacenza, ha sottoposto a controllo di polizia un autoarticolato condotto da un cittadino marocchino, residente in Alessandria, dipendente di una ditta di autotrasporti avente sede a Palermo.

Da un approfondito controllo del mezzo pesante ad opera degli Agenti è emersa una alterazione della centralina inerente il dispositivo obbligatorio denominato AdBlue, consistente in un sistema antinquinamento per motori diesel.

Il meccanismo usato da alcuni camionisti, come nel caso accertato, finalizzato ad evitare le spese per il rifornimento di AdBlue, permette di viaggiare a prestazioni normali, non ridotte, anche in assenza di additivo. La grave conseguenza di questa omissione è la circolazione di veicoli formalmente “Euro 6” che però producono emissioni parificate a quelle dei veicoli “Euro 0”.

Il conducente è stato sanzionato con una multa di 867 euro e il veicolo, per viaggiare di nuovo, dovrà sottoporsi ad una visita di revisione alla Motorizzazione Civile.