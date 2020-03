Coronavirus: la situazione aggiornata

ALESSANDRIA - Bilancio ufficiale aggiornato alle ore 15.

Secondo fonti attendibili all'ospedale di Novi Ligure, è morta una persona a causa del coronavirus. La conferma è arrivata anche il sindaco Cabella.

In provincia di Alessandria i casi di positività al coronavirus salgono a 24. Restano chiusi gli ospedali di Tortona e di Novi Ligure. Per quest'ultimo, sarà l'Unità di crisi regionale a decidere l'eventuale riapertura.

Ad Acqui, una donna ricoverata in ospedale è risultata positiva; il personale entrato in contatto con lei è stato messo in quarantena. Un caso è stato segnalato anche a Ovada; va ad aggiungersi a quello di Casale e a quelli di Valenza, dipendenti - questi ultimi - dalla frequentazione del dancing La Cometa di Sale. Sono stati i sindaci Lantero, Riboldi e Barbero a contribuire a stilare il punto della situazione.

Ad Alessandria, un caso di positività interessa un dipendente di Amag, ricoverato in ospedale. Dall'Azienda sanitaria invitano chiunque avesse dubbi sulle proprie condizioni di salute di contattare il numero verde 800192020, indicato dalla Regione. Attivato un servizio di "pre-triage" per i pazienti. Restrizioni anche per le visite a degenti degli ospedali del Piemonte. Dove, peraltro, sono sospesi gli interventi chirurgici, esclusi quelli d'urgenza e riguardanti pazienti oncologici.

Restano sospese fino al 4 aprile le manifestazioni di qualunque genere. Per quanto riguarda lo sport, l'Alessandria Calcio dovrebbe giocare il 15 al Moccagatta a porte chiuse. Fermi, fino a data da destinarsi, i campionati dilettantistici. Si giocano a porte chiuse le partite di basket di A2 e B. Stop per volley e rugby almeno fino al 15.