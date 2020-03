Furto della corona di CasaPound: è stata una donna di Ozzano

OZZANO - La Polizia di Casale dopo le indagini del caso, ha deferito in stato di libertà alla Procura una donna di 36 anni residente a Ozzano (M.C. le iniziali) per la rimozione della corona d’alloro posta ai piedi della lapide in memoria delle “Vittime delle Foibe” di Casale.

Si tratta della corona apposta dai militanti di CasaPound lo scorso 11 febbraio sotto quella posizionata dal Comune di Casale durante la commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo.

L'episodio era stato scoperto dalla Polizia impegnata nelle indagini (ancora in corso) per le scritte fatte nella notte prima della cerimonia di Forza Nuova dell'8 febbraio.

La Polizia ha rinvenuto su Facebook un video in cui la donna ha prelevato la corona, distruggendola e gettandola in un cestino poco distante.