MangiaItaliano, al via la mobilitazione per difendere il Made in Italy

PROVINCIA - “Non sono solo i nostri più straordinari alleati ma anche i testimonial migliori. Sono i consumatori che, assieme ai nostri produttori ci stanno mettendo la faccia con #MangiaItaliano per sottolineare come il cibo vero made in Italy vada sempre difeso, soprattutto in momenti di difficoltà come quello che sta attraversando il nostro Paese. Tutto viene messo in discussione ma non possono essere messi in discussione i nostri valori, la nostra tradizione e il nostro cibo. Noi sappiamo qual è il cibo buono e il cibo giusto, sappiamo da dove viene e chi lo produce, non possiamo sbagliarci”. Con queste parole il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco ha presentato quanto si sta facendo, anche a livello provinciale, per superare,questo momento di criticità a causa del coronavirus.

È nata così, accanto a #lacampagnanonsiferma, la campagna social #MangiaItaliano per dire che “il nostro cibo è, e rimane, sano, sicuro, garantito e di qualità”. La mobilitazione #MangiaItaliano vedrà coinvolti mercati, ristoranti, agriturismi ma anche le industrie e le strutture commerciali più virtuose del settore, colpite dall'emergenza: l’iniziativa riguarderà tutti i mezzi di comunicazione, a partire dai canali social.

“Per questo chiediamo a tutti di dare un segnale importante: fate anche voi un video, come stanno già facendo i cittadini nei nostri mercati e agriturismi, e postatelo sulle vostre pagine taggando Campagna Amica. Fatelo mentre cucinate, o mangiate con la vostra famiglia o mentre fate la spesa da noi o soggiornate nelle nostre strutture. Uniamo le forze per dire tutti #MangiaItaliano – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – per dare un contributo di speranza e positività e aiutare a ricreare il clima di fiducia e di tranquillità, venuto meno con il diffondersi del Coronavirus”.

“Il disgustoso video francese sulla pizza italiana andato in onda su Canal plus è solo la punta dell’iceberg di comportamenti che mirano a screditare il Made in Italy” dicono da Coldiretti.

Anche Confagricoltura interviene sull’emergenza coronavirus: sul fronte nazionale, l'associazione degli agricoltori presenterà al premier Conte un pacchetto di proposte di interventi urgenti per garantire la continuità produttiva delle aziende e la tenuta del sistema Paese. A livello europeo, alla luce anche dell’attivazione dell’unità di crisi per la gestione dell’emergenza coronavirus, l’Italia è fiduciosa nell’accoglimento della richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici 2020 e l’attivazione di misure straordinarie per far fronte all’impatto economico dell’epidemia.

Per quanto concerne il settore agricolo, Confagricoltura evidenzia che la Politica Agricola Comune prevede strumenti di intervento nel caso di gravi crisi di mercato, con la possibilità di attingere immediatamente alla riserva di crisi del budget Ue, dotata di circa 400 milioni di euro. A riguardo, Confagricoltura ha chiesto che l’emergenza coronavirus sia tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio Agricoltura dell’Unione, in programma il 23 e 24 marzo.

In considerazione, poi, del susseguirsi di episodi che puntano a screditare l’immagine dell’agroalimentare italiano, fiore all’occhiello del Paese, Confagricoltura sollecita la richiesta di stanziamenti europei specifici per un programma di promozione finalizzato a ribadire l’eccellenza, sotto tutti i punti di vista, dei nostri prodotti.