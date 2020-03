ALESSANDRIA - Anche la serie C a porte chiuse fino al 3 aprile. "Prendiamo atto della disposizione governativa, anche la Lega Pro sancirà le disposizione che regoleranno lo svolgimento dell'evento sportivo in queste condizioni".

Che sono state appena emanate. "Non sono ammessi i tifosi all'interno dello stadio, né ospiti accreditati dalle società. Ingresso per arbitri, giocatori, staff medico, tecnico e dirigenziale delle due squadre, un numero massimo di 75 operatori dell'informazione, oltre a chi è titolare dei diritti di trasmissione e al fotografo ufficiale della società. Non ci sarà conferemza stampa".

Il presidente Francesco Ghirelli puntualizza anche possibili variazioni della programmazione. "Ci riserviamo la possibilità di modificare il calendario di playoff e playout in presenza di eventi che dovessero aggravare la situazione generale. Proporrò che il campionato 2020 - 2021 venga anticipato di una o due settimane per evitare, in casi di emergenza, un finale intasato".

Da Ghirelli anche un appello al ministro dello sport Spadafora "per un giusto aiuto ai nostri club, che stanno subendo gravi perdite per mancati incassi, destinando loro parte dei provvedimenti fiscali e finanziari che il governo si appresta a varare".