L'appello agli anziani e le misure in città

ALESSANDRIA - Il vicesindaco di Alessandria, Davide Buzzi Langhi, ragguaglia sull'emergenza coronavirus: "Dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri - spiega - domani mattina parteciperò alla riunione in videoconferenza con la Regione Piemonte per declinare al meglio gli aspetti legati al decreto emanato dal premier Conte. Abbiamo intanto costituito una Unità di crisi in Comune per coordinarci al meglio".

In merito al decreto del governo, Buzzi Langhi sottolinea che "anche sul territorio alessandrino sono vietati tutti gli eventi e le manifestazione fino al 3 aprile; le lezioni nelle scuole sono sospese fino al 15 marzo; chiuse anche le palestre di nostra proprietà all'interno delle scuole". Inoltre, riguardo ai centri d'incontro, il vicesindaco fa un appello "ai tanti anziani che li frequentano: li inviteremo caldamente a non utilizzare questi spazi, a non creare assembramenti, eventi o manifestazioni".

Il vicesindaco chiede anche "a tutti gli alessandrini che hanno frequentato la Cometa di Sale a contattare il numero verde regionale o il medico di base in caso di sintomi: non bisogna andare al Pronto soccorso. Al riguardo, siamo in stretto contatto con l'ospedale 'Santi Antonio e Biagio', dove giorno e notte stanno lavorando tante persone, che stanno facendo qualcosa di eroico".