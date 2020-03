Al via i cantieri di lavoro per disoccupati over 58

ALESSANDRIA - Il Comune cerca 9 lavoratori/lavoratrici disoccupati, over 58, da inserire in attività di cantiere di lavoro per la durata di 260 giornate lavorative (25 ore settimanali distribuite su 5 giornate).

I lavoratori selezionati per il progetto Mi curo di te: in simbiosi con l’ambiente si occuperanno delle cura e della manutenzione delle aree verdi mediante interventi programmati, azioni volte al mantenimento del decoro e dell’ordine, esecuzione di operazioni tecnico manuali non complesse con il coordinamento operativo del personale in servizio.

L'altro progetto riguarda interventi di conservazione preventiva dei depositi librari della Biblioteca civica ‘Francesca Calvo’. I lavoratori selezionati si occuperanno del materiale librario per operazioni di prelevamento dagli scaffali, riordino, spolveratura, inserimento nei contenitori, applicazione di copertine ed etichette, ricollocazione sugli scaffali secondo le indicazioni dei bibliotecari.

I cantieri sono realizzati con il sostegno della Regione Piemonte. Il Comune si è candidato, infatti, per l’attivazione di queste opportunità lavorative presentando alla Regione una domanda di ammissione al finanziamento che, una volta accolta, ha consentito la attivazione delle procedure. Al lavoratore competerà un’indennità lorda giornaliera di 24,74 euro (per 5 ore giornaliere) per i giorni effettivamente lavorati. Le attività dei cantieri di lavoro inizieranno presumibilmente lunedì 20 aprile 2020 e avranno durata di 12 mesi.

Requisiti per presentare la domanda di partecipazione

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto i 58 anni di età alla data di presentazione della domanda di candidatura e non aver maturato i requisiti pensionistici;

essere residenti in via continuativa sul territorio del Comune di Alessandria nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di candidatura (i disoccupati/e non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità);

essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015

non essere percettori di ammortizzatori sociali;

non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri:

i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) Reddito di Cittadinanza;

i soggetti che pur avendo partecipato, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di candidatura, ad altri cantieri di lavoro siano in possesso dei requisiti che consentono l’eccezione come previsto dalla L.R. 34/08 (articolo 32 comma 5) coe modificato dalla L.R. 20/11.

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che nell’ambito delle attività di precedenti cantieri di lavoro non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa o che non hanno idoneità fisica alla mansione lavorativa.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Tutti coloro che intendono presentare domanda dovranno far pervenire la propria candidatura compilando debitamente la domanda di partecipazione (reperibili anche sul sito internet del Comune di Alessandria) e consegnandola a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente oppure via pec all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 12 del 20 marzo 2020. Ciascun candidato può presentare domanda per entrambi i progetti, se risultasse selezionato in entrambe le graduatorie, dovrà indicare all’Ufficio competente il progetto nel quale essere destinato.