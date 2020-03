Muliere: "Il San Giacomo risorgerà. Un grazie ai sanitari e a Tortona"

NOVI LIGURE — «L'ospedale di Novi Ligure risorgerà». A dirlo è l'ex sindaco Rocchino Muliere. «Fino a poco fa permaneva una persona contagiata dal coronavirus all'interno del Dea – ha detto Muliere – Appena questa persona verrà spostata in un'altra struttura potranno iniziare i lavori di sanificazione del pronto soccorso. Nel frattempo, grazie alla sanificazione degli altri reparti e in particolare del reparto di medicina, e grazie ad alcuni provvedimenti organizzativi, si può sperare in una rapida riapertura del San Giacomo». «Un pensiero va rivolto, anche da parte nostra, a Tortona e a tutti gli operatori sanitari di quella città per il lavoro che stanno svolgendo per adibire l'ospedale a struttura destinata ad ospitare i malati di coronavirus», ha concluso Muliere.