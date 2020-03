Sale da ballo e discoteche "quasi" tutte chiuse in provincia

PROVINCIA - In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, e di quanto stabilito dal vigente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Questura di Alessandria ha provveduto a sensibilizzare, grazie alla piena e fattiva collaborazione del Presidente Provinciale del “Sindacato italiano Sale da Ballo”, i gestori di discoteche e sale da ballo presenti in Provincia, affinchè ci si attenga scrupolosamente alle prescrizioni che impongono di rispettare tutte le misure imposte dall’Autorità Sanitaria.

Per tale ragione, gran parte delle strutture in questione ha ritenuto procedere spontaneamente alla chiusura delle attività per il prossimo fine settimana. Le restanti si atterranno alle misure prescritte, tra le quali impedire l’affollamento di persone rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro (anche ricorrendo a strumenti indicativi, quali ad esempio, strisce di adesivo colorato sul pavimento).

Saranno attuati da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria i servizi di vigilanza e controllo del caso.