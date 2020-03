Agrigento chiede il rinvio: la Bertram non gioca?

TORTONA - Agrigento ha chiesto di non giocare lunedì, alle 19, al PalaOltrepò contro Bertram Derthona, ultimo atto della regular season (a porte chiuse). Motivazione: "La preoccupazione per l'emergenza coronavirus", che è stata avanzata da alcuni club siciliani anche in B.

La comunicazione è stata inoltrata in Federazione, alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla società tortonese, che ha dato la sua disponibilità ad un eventuale spostamento, ma senza indicare una data possibile per il recupero, anche perché l'impianto di gioco è in una regione diversa, la Lombardia, la più colpita dal covid-19.

Ora la decisione passa al Settore agonistico della Federbasket per una soluzione definitiva: in attesa, coach Marco Ramondino e i suoi uomini si sono regolarmente allenati anche oggi, con grande intensità.