Anziani soli, da lunedì consegna a domicilio della spesa

NOVI LIGURE — Sarà in funzione da lunedì mattina il servizio gratuito di consegna della spesa a Novi Ligure. L'iniziativa è stata varata dal Comune, dal gruppo di Protezione civile, dal Consorzio dei servizi sociali Csp e dalla Croce Rossa. Il servizio offrirà agli anziani la possibilità di ordinare telefonicamente la spesa con consegna a domicilio.

Il servizio è rivolto agli over 65, ai disabili o invalidi che vivono da soli e non hanno supporto familiare. Per richiederlo è necessario contattare il numero 0143 334311, prenotando la spesa di prodotti di prima necessità una volta alla settimana. Operatori ben identificabili raccoglieranno l’ordine telefonicamente e successivamente consegneranno la spesa. Si tratta di operatori socio sanitari incaricati dal Csp. La spesa sarà consegnata secondo le norme igienico sanitarie stabilite dalla Legge. Il servizio partirà lunedì 9 marzo.

Nella foto, da sinistra, il consigliere comunale Giacomo Perocchio, l'assessore Marisa Franco, il presidente della Cri Davide Saccone e quello del Csp Adriana Ferretti.