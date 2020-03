Coronavirus: la Figc Piemonte aggiorna le società

TORINO - Il Comitato regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Figc - Lega Nazionale Dilettanti ha attivato, da oggi, nelle 'news' del portale istituzionale, una sezione esclusivamente dedicata all'emergenza coronavirus.

Già pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo e tutti i suggerimenti della Federazione medici sportivi italiani. Saranno inseriti anche i comunicati e le circolari del comitato su questa materia.

Per i campionati dilettantistici e giovanili, per ora fermi fino al 9 marzo compreso, il Comitato comunica che "le decisioni in merito alla ripresa saranno assunte dopo la riunione straordinaria del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, convocata per lunedì 9 marzo alle 13".