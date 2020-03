Lavori quasi finiti: riaperta al traffico via Cavallotti

NOVI LIGURE — È stata riaperta al traffico via Cavallotti, a Novi Ligure. La via era stata chiusa lo scorso 11 febbraio, per il cedimento del voltino in mattoni della fognatura, che aveva provocato una vera e propria voragine nell'asfalto. I lavori però non sono ancora conclusi: rimane infatti chiusa via Baiardi, nel tratto tra corso Italia e la stessa via Cavallotti.