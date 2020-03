Centralino della Municipale preso d’assalto da centinaia di chiamate

ALESSANDRIA - Centralino della Polizia Municipale preso d’assalto da centinaia di telefonate da questa mattina. Il personale, decreto alla mano, sta cercando di fornire le risposte più adeguate ai quesiti.

Le domande degli alessandrini sono sostanzialmente riferite alla possibilità di come potersi muovere all’interno della provincia di Alessandria. Alcuni sono proprietari di attività commerciali e per questo motivo stanno chiedendo delucidazioni.

In Prefettura, ad Alessandria, è in corso un Comitato straordinario con autorità e forze dell’ordine, al termine del quale saranno probabilmente definite più chiaramente le linee guida di come verranno adottate le misure nella nostra provincia.