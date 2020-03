Ginnastica di gruppo al tempo del coronavirus? A Rivarone si fa via Youtube

RIVARONE - Ogni lunedì una ventina di rivaronesi, giovani e adulti, si ritrovano dalle 19 alle 20 per un'ora di lezione di ginnastica gratuita coordinata da Stefania Barbierato. L'iniziativa sarebbe destinata ad essere sospesa in giorni di limitazioni a causa del coronavirus, ma così non sarà.

Grazie all'idea di Massimo Canonico, a partire da domani, 9 marzo, le lezioni saranno diffuse in diretta sul canale Youtube "Rivaronesi" (basta digitare il nome sulla piattaforma per trovarlo) e a disposizione di tutti che, anche solo con uno smartphone, potranno fare da casa un po' di movimento guidati da Stefania.

#RivaroneNonSiFerma è il motto dell'iniziativa: «Ci si può divertire un'ora assieme, chiunque voglia si connetta alle 19 di lunedì, finchè non cesserà l'emergenza» dice Stefania. «È un orario comodo anche per connettersi da New York, in tutto il mondo si potrà fare ginnastica con il gruppo di Rivarone» spiega Massimo con la solita simpatia.