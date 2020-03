Ilva ferma lunedì e martedì

NOVI LIGURE — Lo stabilimento Ilva di Novi Ligure sarà fermo a scopo precauzionale e per prevenzione al coronavirus nelle giornate di lunedì e martedì. Lo ha comunicato nella notte l’ufficio personale di Arcelor Mittal (l’azienda che attualmente gestisce gli stabilimenti Ilva) ai delegati sindacali dello stabilimento, che ha loro volta stanno provvedendo ad avvisare i lavoratori. Anche l’azienda sta contattando i dipendenti per avvisarli di non presentarsi al lavoro perché lunedì e martedì il sito sarà fermo e il personale messo precauzionalmente in ferie per questi due giorni. Alcuni lavoratori (il minimo indispensabile) residenti in provincia di Alessandria saranno contattati per fare salvaguardia impianti.

Il provvedimento è stato assunto in attesa di conoscere meglio le norme per gli spostamenti da una provincia all’altra dei lavoratori, perché all'Ilva di Novi Ligure è alta la percentuale di dipendenti che arrivano dalla provincia di Genova, mentre alcuni arrivano addirittura dalla Lombardia.